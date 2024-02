Cinema, rassegna su Virna Lisi: oggi c’è "Come uccidere vostra moglie"

Al via oggi la rassegna cinematografica dedicata a Virna Lisi, nella sua Jesi. L’appuntamento è alle 21 al teatro Il Piccolo di via San Giuseppe con la proiezione del primo film: "Come uccidere vostra moglie" per la regia di Richard Quine. Il film del 1965 ha come protagonisti Jack Lemmon e Virna Lisi, quest’ultima al suo debutto hollywoodiano. Racconta di uno scrittore di fumetti incontra una ragazza a una festa per soli uomini; se ne innamora e la sposa. Ma il matrimonio sconvolge la sua vita e l’uomo comincia a rimpiangere il periodo del celibato. Pensa allora di eliminare la moglie e racconta i malriusciti tentativi di omicidio nei suoi comics. Si tratta di una commedia simpaticamente maschilista, briosa e riuscitissima, molto divertente. Il mercoledì successivo sarà la volta di "Signore & signori" film del 1966, diretto da Pietro Germi, vincitore del Grand Prix per il miglior film al 19esimo Festival di Cannes, ex aequo con Un uomo, una donna. Protagonisti Gastone Moschin e Virna Lisi nei panni di Milena la cassiera. Il 27 marzo sarà poi proiettato "Al di là del bene e del male" he come protagonista la "Diva e antidiva" a cui Jesi dedica (a palazzo Bisaccioni) anche una grande mostra. Si proseguirà poi con La Cicala e La Regina Margot pellicole che hanno reso grande il cinema italiano regalando momenti di storia cinematografica di cui l’attrice marchigiana è stata protagonista assoluta nei sui 62 anni di carriere. La cicala è un film di genere drammatico del 1979, diretto da Alberto Lattuada, con Virna Lisi e Anthony Franciosa. La regina Margot è un film del 1994, diretto da Patrice Chéreau e liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Alexandre Dumas padre. Il film, vinse il Premio della giuria al 47º Festival di Cannes, durante il quale fu presentato e fu candidato agli Oscar ai migliori costumi. Biglietto 7 euro acquistabili anche suwww.ciaotickets.com. Info: 3703686850.