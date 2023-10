Cinematica chiude con i bambini

Gran finale per il festival ‘Cinematica’ di Ancona. Alla Mole Vanvitelliana oggi si inizia con ‘Cinematica Kids’, tra mercatini, laboratori, giochi e proiezioni per bambini e ragazzi. Spicca alle ore 10,30 un evento in esclusiva, la première della seconda serie televisiva di ‘Pinocchio and Friends’, creata da Iginio Straffi della Rainbow.

Un successo tutto italiano che ha conquistato il pubblico internazionale. In anteprima verranno proiettati tre episodi preceduti da un riassunto degli episodi più esilaranti della prima serie. Tra le proposte sul tema anime-animazione, alle ore 16 lo scrittore Massimiliano De Giovanni presenta ‘In cucina con gli anime dello Studio Ghibli’, libro di cucina che insegna come cucinare i piatti dei più famosi anime giapponesi. Alle 17 Cinematica ospita uno dei film più fortunati dell’animazione giapponese, ‘Il Giardino delle Parole’ di Makoto Shinkai, 45 minuti di intensa meraviglia pittorica. Nel pomeriggio tra Mole e Teatro delle Muse si apre il Dance Me Day, dedicato alle relazioni tra corporeità e mezzo audiovisivo.

Si inizia alle 16 alla Mole con ‘Peaceful Places’ di e con Margherita Landi e Agnese Lanza, installazione partecipativa con visori VR dedicata al tema dell’abbraccio, con un utilizzo della realtà virtuale per imparare ad abbracciare di nuovo dopo lo scoppio della pandemia mondiale.

Un’esperienza di vicinanza, grazie a coppie reali e ai loro corpi, e allo stesso tempo un’esperienza di assenza, di solitudine, perché il tocco e l’interazione sono solo immaginati. Alle 18 proiezione delle opere finaliste del concorso internazionale ‘Cinematica Videodance Competition’.

Chiusura alle Muse con due spettacoli di danza, in collaborazione con Marche Teatro. Alle ore 21, nel Ridotto, si vedrà ‘Anonima’ di e con Cecilia Ventriglia, una creazione istantanea di un polittico a più pannelli pittorici incentrati sul binomio essere umanoessere divino. Il focus è su quella forza spirituale che ci appartiene ed è inscritta in ciascuno di noi.

Alle 21.45 il Salone delle Feste ospita ‘X’ di Olimpia Fortuni e Katatonic Silentio: suono, corpo, movimento, architetture naturali e artificiali sono gli strumenti di un viaggio in cui la musicista e la danzatrice, nel ruolo di ricercatriciesploratrici, accompagnano gli spettatori in un luogo altro per un’esperienza sensoriale che gioca in un saldo equilibrio tra reale e surreale. Ingresso per entrambi gli spettacoli 10 euro.