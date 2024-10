"Cinematica": danza, teatro e incontri

Entra nel vivo ‘Cinematica’, l’innovativo festival dedicato all’immagine in movimento, che nella multidisciplinarietà e trasversalità dei linguaggi ha il suo inconfondibile marchio di fabbrica. Dopo la preview tra Ancona e Jesi dello scorso weekend sarà il solo capoluogo a ospitare gli eventi, da domani a domenica. Il tema dell’undicesima edizione è ‘Morir dal ridere’. La manifestazione ideata da Simona Lisi si apre al Museo Archeologico Nazionale delle Marche (ore 15) con una giornata dedicata ad Halloween. Il Museo sarà aperto eccezionalmente fino a sera, a ingresso gratuito, con le visite guidate per bambini e famiglie. In serata al Salone delle Feste (ore 21) andrà in scena la suite sonora ‘Gorgo. The black side’, di e con Isabella Carloni, con i due musicisti Caterina Palazzi e Francesco Savoretti, lavoro che ruota attorno alla figura terribile di Medusa, la Gorgone mortale decapitata da Perseo, per uno sguardo ironico sul lato nero del femminile tra orrore e meraviglia.

Alla Mole Vannvitelliana (ore 18.30) sarà inaugurata la mostra ‘Pulcinella Segreto - illustrazioni inedite di Mauro Evangelista’, grandissimo illustratore da poco scomparso. Venerdì (ore 17.30) il festival celebra Valeska Gert), ballerina, attrice, cabarettista e pantomima tedesca, pioniera della performance art, con il talk di AirDanza dedicato alla ‘Dance Comique’ e la proiezione di "Nur zum spass, nur zum spiel - Kaleidoskop Valeska Gert", docufilm del regista tedesco Volker Schlöndorff. Alle ore 19.30 appuntamento con ‘The brilliant Duo’, sonorizzazione di comiche di Stanlio e Ollio a cura del duo I Sincopatici (Francesca Badalini al pianoforte e Luca Casiraghi alle percussioni).

La giornata si chiuderà alle ore 21 con un ospite d’eccezione, il regista Ricky Tognazzi, per un viaggio nella vita anticonformista e irriverente del padre Ugo, attore, regista, comico e sceneggiatore. Luoghi, sapori, ricordi e testimonianze di familiari, amici e colleghi, scorrono nel documentario "Ugo Tognazzi. La voglia matta di vivere" (2022) che il regista ha dedicato al padre, in occasione del centenario della nascita.

Sabato alla Mole si inizierà con l’incontro con la scrittrice e umorista Lia Celi, storica firma di ‘Cuore’.

Da non perdere ‘Il cine-concerto della felicità’, mix di musica, proiezioni e conversazioni a cura di Andrea Satta dei Têtes de Bois e Agostino Ferrente, regista de ‘L’Orchestra di Piazza Vittorio’, e ‘Il Teatropostaggio da un milione di dollari’, produzione di Malte con la regia di Giacomo Liliù, performance che si svolge su due piani, quello della realtà e quello virtuale su Telegram.

Torna anche ‘Cinematica Kids’, due giorni di eventi al Museo Omero dedicati a più giovani, tra cui una mostra di videogiochi d’epoca e il laboratorio ‘LOL il potere della risata’. Domenica la Mole accoglierà i progetti finalisti di ‘Cinematica Videodance Competition’. A condurre l’evento saranno Niba e Andrea Bartola.

Seguirà il pluripremiato ‘Gianni’, lavoro ispirato alla voce di Gianni Pampanini, di e con Caroline Baglioni. Gran finale con Arianna Porcelli Safonov, storyteller e autrice satirica di successo che presenterà ‘Gli sforzi inutili con cui la vita imita l’arte’, monologo capace di scherzare sul mondo dell’arte contemporanea.

Programma completo su www.cinematicafestival.eu. Info 3338214184.

Raimondo Montesi