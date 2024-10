Cinematica, immagini in movimento

Un weekend all’insegna della grande danza, quella più ironica e grottesca, grazie alla preview del festival "Cinematica", che quest’anno si svolge tra Ancona e Jesi. Si inizia oggi nel capoluogo con ‘Double Bill’, un doppio evento in programma al Teatro Sperimentale. Nello spettacolo ‘Agata’ (ore 19) il coreografo e danzatore Giorgio Rossi e il pianista Livio Minafra condividono improvvisazioni come se fossero scrigni: microracconti composti da gesti e note. Uno spirito che ricorda la libertà di un certo tipo di jazz avant-garde sovente incline agli incontri con la danza. ‘Gonzago’s Rose’ (ore 21), di e con Federica Tardito e Aldo Rendina, è uno spettacolo ironico e al tempo stesso passionale sulla noia della coppia: lui maschio siciliano, lei vittima amante. Protagonista un duo in cui il linguaggio della danza abbraccia quello teatrale, colorando di ironia e tragicità una scoppiettante storia d’amore. Nato nel 1999 con il sostegno dell’Associazione Sosta Palmizi, è diventato uno spettacolo di culto, invitato a numerosi festival in Italia e all’estero.

Al Teatro Moriconi di Jesi (ore 21) va in scena ‘Harleking’, di Panzetti/Ticconi, metamorfico lavoro coreografico su un demone dall’identità ambigua e multipla. La ricerca artistica di Ginevra Panzetti ed Enrico Ticconi attinge a immaginari antichi per costruire figure o immagini ibride tra storia e contemporaneità. In ‘Harleking’ si sono ispirati all’Arlecchino della Commedia dell’arte, un servo furbo mosso dalle inclinazioni più animali e un’inappagabile fame. Sulla musica di Demetrio Castellucci e con un’iconografia che richiama l’antica decorazione muraria della Grottesca, la coppia sorprende, coinvolge e muove al riso con originalità. Il linguaggio di ‘Harleking’ ha una specifica qualità ipnotica in cui i contenuti, spesso estremi e opposti, e si fondono in un sistema metamorfico fluido in cui tutto può accadere, ma che tutto confonde. Figure mostruose emergono e si confondono tra eleganti volute ornamentali. Il lavoro ha debuttato nel 2018 al Tanzfabrik Berlin all’interno del festival ‘Open Spaces’ ed è stato presentato in numerose rassegne europee.

Sempre oggi (ore 18) a Palazzo Pianetti di Jesi inaugura ‘Cinque variazioni su schermo’, la prima personale di Donato Sansone, tra i più geniali registi di film di animazione italiani, autore di opere come ‘Videogioco’ annoverato da The Cinemateque Quebecoise tra i 50 cortometraggi che hanno cambiato la storia dell’animazione, e di filmati e videoclip per artisti di fama internazionale come Max Cooper. La mostra è a cura di Bruno Di Marino ed è una sintesi della sua opera. Il programma completo del festival "Cinematica" che si svolge tra Ancona e Jesi è anche su www.cinematicafestival.eu.