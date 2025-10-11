"Cinematica", maratona della danza

Quattro giorni di spettacoli, installazioni, videodanza, incontri e videogiochi ad Ancona grazie a ‘Cinematica’, festival dedicato all’immagine in movimento. Dal 23 al 26 ottobre la Mole, le Muse e altri spazi ospiteranno un ricchissimo programma allestito dall’ideatrice e direttrice artistica Simona Lisi, che sottolinea come "spesso la relazione tra immagine e movimento ci sfugge, anche se permea la società e tutta la nostra vita". Grande curiosità suscitano le installazioni interattive con visori VR che integrano realtà aumentata, performance artistiche ed esperienze sensoriali innovative: ‘Spiritus Mundi’ di Gwendaline Bachini, ‘Collective Body di Sarah Silverblatt-Buser e ‘Flux Full Experience’ della compagnia Fattoria Vittadini. Tutte, assicura Lisi, "ingaggiano il corpo in modo emotivamente molto forte".

Regina del festival resta la danza, e qui spicca la non-stop ‘Dance Me Day/tutto in un giorno’, venerdì 24 alle Muse, realizzata insieme a Marche Teatro. E’ l’occasione per scoprire le migliori realtà italiane ed europee. Come ‘OSOM - out of sight, out of mind?’ della compagnia Hunt, ‘Quintetto di Marco Augusto Chenevier, spettacolo provocatorio in cui il pubblico è ‘co-protagonista’, e ‘Gisell?’ di Cornelia Dance Company, che reinterpreta il celebre balletto per esaltare il tema dell’amore oltre il genere, il pregiudizio e l’inganno.

Il festival apre giovedì 23 alle Muse con ‘Futuri in scena’, evento legato al corso ‘Nuove Tecnologie della Performance’ dell’Università Politecnica delle Marche, che permetterà di vedere i progetti finali dei 10 studenti italiani diplomati nel 2025. A seguire performance live ‘Siderea’ di Igor Imhoff, che intreccia arte visiva, suono e A.I, artificiale generativa. Venerdì 24 alla Mole ci saranno vari focus group e una tavola rotonda su ‘Multimedia e spettacolo dal vivo’ moderata dal professor Leonardo Gabrielli della Poltecnica. Sabato 25 anteprima regionale di ‘Orfeo’, il primo lungometraggio di uno dei più geniali artisti visivi italiani, Virgilio Villoresi, che trasforma in un grande racconto onirico il ‘Poema a fumetti’ di Buzzati, la prima graphic novel italiana. L’evento nasce dalla sinergia con l’AMAT.

Domenica 26 la cantante e attrice Roberta Carrieri condurrà ‘Cinematica Videodance Competition’, gara internazionale in cui il pubblico potrà visionare e votare i film finalisti, scelti tra circa 150 progetti provenienti da tutto il mondo. Ci sarà spazio anche per ‘Cinematica Kids& Teen’, con laboratori, talk e videogiochi dedicati a bambini e adolescenti. L’immagine del festival è firmata dal compianto Umberto Grati, a cui, ricorda l’assessore alla cultura Marta Paraventi, "sarà dedicato un grande evento diffuso".

Raimondo Montesi