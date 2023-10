Cinematica pronta a esplorare l’anima

Tutto pronto per il debutto ‘ufficiale’ del decimo ‘Cinematica Festival’ di Ancona, ideato e diretto da Simona Lisi, che dopo l’anteprima dedicata alla grande danzatrice e coreografa Carolyn Carlson domani entra nel vivo.

Si inizia all’Auditorium Buon Pastore (ore 17) con un convegno su corporeità e nuovi media, sulla relazione tra intelligenza artificiale e spiritualità. A seguire consegna dei diplomi del corso ‘Nuove tecnologie per la performance. Corpo e spazio pubblico’ nato al Dipartimento di ingegneria edile e architettura della Politecnica delle Marche. Chiude la giornata ‘Pindarico. Fluttuazioni sonore per cori ed elettronica’, a Santa Maria della Piazza (ore 21), dove il compositore elettronico Paolo Bragaglia ‘interagirà’ con i cori ‘Ferretti’ e ‘Orlandini’. Un evento molto originale e di grande suggestione. Tra gli appuntamenti di venerdì, tutti alla Mole Vanvitelliana, ci sono lo spettacolo di danza site specific ‘Anime’ della compagnia Atacama (ore 19), la proiezione del film ‘L’arpa Birmana’ di Kon Ichikawa, restaurato in 4K (ore 20.30), e l’audiovisual set di Plaster e Franz Rosati, mix di elettronica e arte visiva digitale (ore 22).

Sabato (ore 15) alla Mole aprirà ‘Cinematica Kids anime e animazione’, serie di eventi per bambini e ragazzi con un focus sugli anime giapponesi, tra giochi, mercatini, laboratori e proiezioni. Alle ore 19 da non perdere l’omaggio a Ryuichi Sakamoto, con l’artista Giuseppe La Spada e il pianista e compositore Arturo Stàlteri. A seguire (ore 21.30) un grande evento: ‘Dialogue avec Shams’, performance-spettacolo della danzatrice sufi iraniana Rana Gorgani, unica derviscia rotante al mondo a esibirsi in pubblico.

Alle ore 22.30 spazio all’audiovisual set di Camilla Pisani, che presenterà il suo album ‘Phant’. Domenica (ore 10) ‘Cinematica Kids’ proporrà in esclusiva la première della seconda serie di ‘Pinocchio and Friends’, creata da Iginio Straffi. Gran finale con il ‘Dance Me Day’, tra la Mole e il Teatro delle Muse. La prima ospiterà ‘Peaceful Places’ di Margherita Landi e Agnese Lanza, un’installazione partecipativa con visori VR, dedicata al tema dell’abbraccio (ore 16); nel secondo si potranno vedere ‘Anonima’ di Cecilia Ventriglia, creazione istantanea di un polittico a più pannelli pittorici incentrati sul binomio essere umanoessere divino (ore 21), e ‘X’, concept di Olimpia Fortuni e suono di Katatonic Silentio, un’esperienza sensoriale in equilibrio tra reale e surreale (ore 21.45).