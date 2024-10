"CineOff" al teatro Moriconi con una doppia proiezione

Prosegue la quinta edizione di "CineOFF - Festival internazionale di cinema indipendente", che quest’anno, per la prima volta, si divide tra Ancona e Jesi.

E’ nella città di Pergolesi che questo pomeriggio (ore 17) si potranno vedere alcuni dei documentari finalisti, alla presenza di registi e autori.

Al Teatro Valeria Moriconi, in piazza Federico II, saranno proiettati ‘After the bridge’ di Davide Rizzo e Maria Toscano e ‘Dino’s darkroom’ di Corrado Rizza.

In serata (ore 21.30) toccherà a ‘Food for profit’ di Pablo D’Ambrosi e Giulia Innocenzi (foto), giornalista (la ricordiamo soprattutto per ‘Annozero’ Michele Santoro) ed ex ‘Iena’.

A seguire è prevista la premiazione del miglior documentario. Da ricordare, inoltre, che all’Hemingway Cafè, in piazza Spontini, si può visitare l’interessante mostra fotografica di Dino Pedriali. Domani saranno protagonisti i lungometraggi internazionali.

Al Teatro Valeria Moriconi (ore 17) saranno proiettati ‘Angels don’t buzz’ del russo Alexander Seliverstov e ‘Straight trough crew’ di David Campion (Regno Unito).

In serata (ore 21.30) sarà la volta di ‘Traumnovelle’, opera firmata dal tedesco Florian Frerichs. Al termine si svolgerà la cerimonia di premiazione del miglior lungo internazionale.