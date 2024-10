"CineOff", oggi il debutto: ecco i cortometraggi in gara

Giorno di debutto per la quinta edizione di "CineOFF-International Independent Film Festival", che quest’anno sarà ospitato in due città, Ancona e Jesi. E’ nella seconda che questo pomeriggio (ore 17.30) si terrà la cerimonia di inaugurazione, all’interno del Teatro ‘Valeria Moriconi’ in piazza Federico II. A seguire (ore 18) prenderà il via la proiezione dei cortometraggi internazionali finalisti: ‘They will be gone’ di Claudia Nader, opera proveniente dal Libano, ‘A summer’s end poem’ del cinese Lam Can-zhao e ‘Mangata’ (Germania) di Maya Costa. Alle ore 19 toccherà ai cortometraggi finalisti italiani. Il pubblico potrà vedere ‘L’acquario’ di Gianluca Zonta, ‘Senza fiato’ di Max Cavalieri e ‘L’acqua di San Giovanni’ di Anna Claudia Bassani. Al termine delle proiezioni saranno assegnati i due premi (miglior corto nazionale e miglior corto internazionale). La giornata si concluderà alle ore 21.30 con l’anteprima (fuori concorso) di ‘Stanotte mi sognai. La storia di Gastone Pietrucci e del gruppo La Macina’, documentario di Andrea Antolini, Diego Morresi e Alessandro Tarabelli prodotto da SubwayLab. Il festival ‘CineOFF’ è ideato da Eclettica, Guasco e Noodles, ed è sostenuto, tra gli altri, dai Comune di Jesi e Ancona, da Regione Marche e da CNA Cinema e Audiovisivo Marche, con il patrocinio di Fondazione Marche Cultura e Marche Film Commission.