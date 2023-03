"CineOpera", alle Muse proiezione di Faust dal teatro Real di Madrid

Come avviene ormai da diversi anni Marche Teatro aggiunge alla programmazione teatrale un cartellone di proiezioni cinematografiche, ospitate al Ridotto del Teatro delle Muse di Ancona. Proiezioni suddivise tra opera lirica, danza e film per ragazzi. Questa sera (ore 20.15) lo spazio denominato Cinemuse propone un appuntamento con ‘CineOpera’, ovvero la proiezione di ‘Faust’ dal Teatro Real di Madrid. Il capolavoro di Charles Gounod vanta un cast di grande livello, con il direttore d’orchestra Dan Ettinger, il regista Alex Ollé e gli interperti principali Piotr Beczala, Luca Pisaroni, Marina Rebeka e Stéphane Degout. Il Teatro Real ha aperto la sua stagione 20182019 con una nuova produzione del ‘Faust’, la versione della leggenda tedesca in formato grande opera. Piotr Beczala, apparso solo al Teatro Real durante un concerto di gala nel 2014, ha debuttato a teatro con il ruolo del protagonista, figura di ambizione implacabile per eccellenza. La sua prestazione è stata eccellente. Marina Rebeka ha cantato il ruolo di Marguerite (al suo debutto a Madrid) con un ritratto dolce e innocente. Alex Ollé ha diretto quest’opera accattivante dopo il suo recente successo de ‘L’olandese volante’ in questo teatro, la terza volta che La Fura dels Baus mette in scena la leggenda faustiana. Il programma di CineOpera si chiude martedì 18 aprile con ‘Aida’, ancora una volta dal Teatro Real di Madrid. Riguardo alle altre rassegne, invece, l’appuntamento con ‘CineDanza’ è per il 19 marzo con ‘Third act’ di Mieke Struyve e Lotte Stoops. Per informazioni sui biglietti: www.marcheteatro.it