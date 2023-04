"Cineopera", l’Aida di Verdi in diretta dal teatro Real di Madrid

Ultimo appuntamento al Teatro delle Muse di Ancona con ‘Cineopera’. Ed è un gran finale. Questa sera (ore 20.15) infatti al Ridotto del teatro si potrà vedere e soprattutto ascoltare ‘Aida’ di Giuseppe Verdi, in diretta dal Teatro Real di Madrid. Il direttore d’orchestra è Nicola Luisotti, mentre la regia è di Hugo de Ana.

Di grandissimo livello il cast, composto da Soloman Howard, Violeta Urmana, Liudmyla Monastyrska, Gregory Kunde, Roberto Tagliavini, George Gagnidze, Sandra Pastrana e Fabián Lara. Di straordinario impatto visivo l’allestimento scenografico. In ‘Aida’ il grandioso e l’intimo convergono come in poche altre opere: al sanguinoso confronto tra etiopi ed egiziani si contrappone l’amore di Radamès, capitano della guardia egiziana, per Aida, schiava degli etiopi. Il loro amore è più potente dell’odio tra i due popoli, le loro differenze sociali e prospettive incompatibili. Verdi scelse questa storia dopo aver rifiutato diverse alternative.

Il successo della prima al Teatro dell’Opera del Cairo, aperto due anni prima, fu clamoroso. Nell’ambito delle celebrazioni del bicentenario, il Teatro Real rende omaggio al suo passato recuperando parte della scenografia della produzione del 1998 dal proprio deposito. Biglietti 10 euro (ridotto 8 euro); www.vivaticket.com.