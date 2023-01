’Cineragazzi’ torna alle Muse

Prosegue il cartellone di proiezioni cinematografiche che Marche Teatro organizza alle Muse di Ancona, arricchendo così la programmazione ‘ufficiale’. Il CineMuse, la sala cinema del ridotto, sabato (ore 18) vedrà il ritorno di ‘Cineragazzi’, serie di film a cartoni animati dedicati ai più piccoli, ma che per la loro qualità possono affascinare anche i grandi. Sarà proiettato ‘Phantom boy’ di Jean-Loup Felicioli e Alain Gagnol. Un misterioso malvivente sfigurato ferisce gravemente Alex, l’ispettore di polizia che era sulle sue tracce. Immobilizzato in ospedale, Alex incontra Leo, un 11enne che ha la capacità di uscire dal suo corpo. Come un fantasma, invisibile a tutti, Leo vola e passa attraverso i muri. Grazie ai poteri straordinari del ragazzo Alex può riprendere la sua inchiesta, provando così a fermare il gangster sfigurato che minaccia di distruggere New York con un terribile virus informatico.