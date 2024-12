Cineteatro Italia, la festa. Dj set e artisti sul palco. Arriva anche il sindaco

Il Cineteatro Italia ha ripreso le attività e stasera festeggerà la riapertura, dopo cinque mesi di stop forzato a causa dei lavori richiesti dalla commissione di pubblico spettacolo. Sabato sono riprese le proiezioni con "Hey Joe" di Claudio Giovannesi (Orso d’argento per "La paranza dei bambini"), consentendo finalmente a chi ama il cinema d’autore di tornare a gustarlo nella storica sala di corso Carlo Alberto. Stasera i festeggiamenti: alle ore 19 ci sarà un aperitivo con dj set, alle 20.30 sono previsti i saluti del sindaco Daniele Silvetti, che potrà placare le polemiche sorte in consiglio comunali per le affermazioni dell’assessore ai Lavori pubblici, Stefano Tombolini ("è un cinema parrocchiale porca t***a" la sua dichiarazione stigmatizzata dall’opposizione e chiarita in seguito nel nostro giornale); infine, dalle ore 21 alle 23 la vocazione teatrale della sala e il nuovo corso, rappresentato dal progetto "Spazio 360", sarà esaltata da una jam session artistica. Sul palco si esibiranno artisti di teatro e musica: il burattinaio e regista Vincenzo Di Maio, l’attore Andrea Caimmi, l’attrice Tiziana Marsili Tosto, una rappresentanza della scuola di teatro Accademia 56 con uno sketch di improvvisazione, i musicisti Luca Montanari, Francesco Pecs e Atarde.

Con questa festa Chiara Malerba e Francesco Nocciolino, gestori del cinema con la società Teorema, desiderano "ringraziare tutte le persone, per l’affetto e il sostegno incredibile che ci stanno dimostrando". "Ci auguriamo che le persone continuino a partecipare alla raccolta fondi – aggiunge Malerba – per rendere il progetto ancora più saldo e sostenibile. Ma intanto sarà bellissimo incontrarsi con chi ha sentito l’urgenza di tutelare la grande sala del quartiere Piano, un bene comune".

Un sentimento condiviso da molti, come conferma il successo del crowdfunding "Nuovo Cineteatro Italia - Spazio 360", attivo sulla piattaforma online Produzioni dal basso o direttamente alle biglietterie del Cinema Azzurro, e ora dell’Italia. L’iniziativa che ha raccolto circa 17mila euro di donazioni in meno di un mese resterà attiva fino al 31 gennaio.