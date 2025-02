Cineturismo, aumentano i Comuni che aderiscono

È una rete sempre più ampia quella degli aderenti al protocollo d’intesa sul ‘Cineturismo in Vallesina’ proposto dal Comune di Jesi. Ai 24 Comuni già presenti da dicembre 2023, si sono aggiunti – ieri – anche Filottrano e Montemarciano. In municipio sono arrivati i rispettivi sindaci Luca Paolorossi e Maurizio Grilli, che hanno incontrato il collega jesino Lorenzo Fiordelmondo per sottoscrivere il documento che vede coinvolta anche la Marche Film Commission. L’obiettivo è quello di accogliere nel territorio le produzioni cinematografiche, oltre a sviluppare un nuovo tipo di turismo, ovvero quello dei visitatori interessati a scoprire i set dei film e delle fiction. Il protocollo prevede diverse attività. Tra queste, la formazione al personale dei Comuni per metterli nelle condizioni di conoscere per tempo le esigenze delle produzioni e le modalità di accoglienza e supporto logistico, sia la realizzazione di una ‘location guide’ a disposizione delle produzioni stesse. Al protocollo hanno aderito anche Cna Cinema e Audiovisivo Marche, la Fondazione Pergolesi Spontini, l’Istitituto marchigiano di enogastronomia e l’Unione nazionale delle Pro Loco.