Cinghiale cade dal Passetto di Ancona, ferite troppo gravi: è stato abbattuto

Ancona, 3 marzo 2025 - Erano stati avvistati in pieno centro ad Ancona, tra il viale della Vittoria fino a piazza Cavour, mandando in panico le persone residente in quei quartieri del centro-città di Ancona. Nella giornata di ieri, domenica 2, marzo, uno dei due cinghiali è poi stato ritrovato al Passetto, gravemente ferito, tanto che per lui i soccorritori hanno deciso di procedere con la soppressione, terminata poco prima delle 21.

L'esemplare di cinghiale maschio, ferito, trovato davanti alla Grotta Azzurra di Ancona

Secondo il racconto dei carabinieri del Nucleo forestale del Conero, l’animale è stato soppresso alle 20.38. L’esemplare era un maschio di 70-80 kg di peso, ed è stato trovato lato versante Grotta Azzurra, con ferite troppo gravi perché si pensasse a una sua sopravvivenza.

Sempre secondo i militari, l’ungulato era probabilmente scivolato da una falesia sovrastante, cadendo nel vuoto e venendo avvistato intorno alle 15, accasciato all'ingresso della grotta, da alcune persone che si trovavano in zona. È stato ritrovato vivo, ma in condizioni disperate, dato che aveva le zampe rotte per la caduta dal promontorio, dove probabilmente aveva trovato rifugio per il giorno. Considerata la gravità delle ferite, si è deciso di porre fine alla sua vita. Ci ha pensato un operatore di selezione, dopo che i vigili del fuoco, che hanno presidiato la spiaggia dal pomeriggio fino alla sera, avevano delimitato e messo al sicuro la zona. Secondo quanto riferito dai carabinieri forestali, appresa la notizia erano stati contattati i veterinari dell'AST di Ancona i quali avevano riferito di non avere competenze in merito ai cinghiali feriti e la Polizia Provinciale che non risultava avere personale disponibile.

Alle 18.55 circa, così, è stato sentito il comandante del Nucleo Carabinieri Forestale del Conero, il tenente colonnello Simone Cecchini, in una chiamata arrivata da parte del Comandante provinciale dei carabinieri di Ancona, il colonnello Roberto Di Costanzo. Cecchini si è così messo alla ricerca di un operatore di selezione, dirigendolo sul posto dopo averlo trovato. L’esperto di animali ha così soppresso il cinghiale. Sul posto, oltre ai militari e ai vigili del fuoco, erano presenti anche due volanti della polizia di Stato.