Cinghiale semina il panico al Pincio. Una signora sale su una panchina

Un cinghiale enorme sbuca nel bel mezzo del parco del Pincio tra mamme e bambini che giocano. Una scena surreale quella che si è vissuta ieri pomeriggio attorno alle 18. L’ungulato, sbucato da chissà dove, è tranquillamente arrivato a calpestare l’erbetta appena tagliata del parco a pochissima distanza dalle persone. A quel punto è stato il panico. Una signora è salita sopra una panchina, un altro, che teneva in braccio il cane, per proteggere l’animale si è rifugiato su un gioco dei bambini. Chi era nelle vicinanze se l’è data a gambe. Il cinghiale, come niente fosse e per nulla impaurito, ha continuato ad annusare un po’ ovunque, dall’erbetta del parco appena rasata fino alla pista di pattinaggio. Sicuramente era a caccia di cibo. Poi si è messo a camminare lungo via Circonvallazione. E qui i problemi maggiori sono stati per gli automobilisti che si sono visti arrivare il cinghiale quasi addosso e l’hanno dovuto schivare. Le macchine hanno iniziato a suonare nel tentativo di allontanare l’animale che, anche in questa occasione non si è minimamente preoccupato ed ha continuato la sua corsa.

La zona del Pincio è sicuramente una delle più colpite dalla presenza dei cinghiali che probabilmente proprio partendo da qui sono arrivati a percorrere le strade cittadine fino ad arrivare in pieno centro, addirittura lungo viale della Vittoria. Stupisce anche l’orario dell’avvistamento. Di solito spuntano di notte. E invece stavolta c’era ancora luce e a quell’ora c’è sicuramente più gente in giro. Inutile dire che il rischio di vederseli davanti agli occhi, ormai in buona parte della città, è molto concreto.