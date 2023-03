Cinghiali a spasso, il video è virale. “Ma non sono aggressivi”

Ancona, 5 marzo 2023 – Ennesimo avvistamento di cinghiali nel rione Adriatico e precisamente al Pincio. Gli ungulati sono tornati a Borgo Rodi dopo una settimana. A filmarli, sono stati due ragazzi che, nella tarda sera di qualche giorno fa, si trovavano in macchina, in sosta, all’incrocio tra Borgo Rodi e via Angelini, proprio davanti al supermercato della zona. Dal video che circola in rete e tra i residenti, si vede un gruppo di cinghiali che trotterella da via Circonvallazione in direzione di via Angelini. I due ragazzi iniziano a registrarli e a seguirli, accendendo i fanali della vettura e suonando persino un colpo di clacson, tra stupore e ilarità ("Ce famo du pappardelle"). Questo non è però bastato a far scappare i cinghiali, per nulla intimoriti dal fatto di trovarsi all’interno di un centro abitato. Il gruppetto ha esitato qualche minuto nei pressi dei bidoni dietro il supermercato, di fronte alle prime abitazioni di via Angelini, per poi proseguire il cammino tra il verde dei campi. Pare sia una piccola tribù di 5-6 esemplari: genitori e cuccioli al seguito.

Anche Chiara Casaccia conferma di averli visti, ma stavolta verso l’ammiragliato, in mezzo alle siepi che collegano il polmone verde della caserma della Marina: "Una settimana fa, ne era stato visto uno. Tre giorni fa, ne ho visto un altro. Era pieno giorno, di mattina, io passavo e ho notato questo animale intento a mangiare erba. Non mi è sembrato aggressivo, ma certo stupisce il fatto che i cinghiali arrivino vicino alle case. Io ho due bambini e un cagnolino e non so come reagirei se mi si parassero davanti. Forse, mi spaventerei un po’, ma non voglio creare allarmismi. D’altro canto – ribadisce – il cinghiale era abbastanza tranquillo e non credo che la soluzione migliore sia l’abbattimento. In fondo, siamo a due passi dal parco del Conero". L’inquilino che abita al piano di sotto rispetto a quello di Casaccia conferma il terzo avvistamento in pochi giorni. Stavolta, di notte, a cavallo tra il 3 e il 4 marzo. Stessa siepe, stesso luogo e – probabilmente – stessi cinghiali. La settimana scorsa, era stata una donna alla fermata dell’autobus a notare un gruppo di ungulati in via Angelini.