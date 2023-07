Cinghiali a Spasso, Problemi Irrisolti tra Cittadella e Parco San Costanzo

Cinghiali a spasso anche in pieno giorno, problema tutt’altro che risolto nella zona tra la Cittadella e il Parco San Costanzo. Prima è stato ‘Alan’, l’ungulato che ha costretto il Comune a chiudere per settimane il parco della Cittadella, adesso la schiera di animali selvatici potrebbe essere aumentata.

La filiera istituzionale in questo caso non sembra dare i frutti sperati al sindaco di Ancona, Daniele Silvetti che di cinghiali si è occupato parecchio durante la sua presidenza del Parco del Conero.

"Stiamo sollecitando la Regione per trovare delle soluzioni _ ha spiegato in aula il vicesindaco con delega alla sicurezza urbana Giovanni Zinni _. Il sindaco Silvetti aveva firmato un’ordinanza per bloccare il cinghiale della Cittadella, ma l’operazione di cattura non ha avuto buon esito.

Già domani (oggi per chi legge, ndr.) insisterò proprio sulla regione per avere dettagli sulle linee guida perché dobbiamo capire in fretta come intervenire e risolvere questo problema".

La zona di maggior frequenza di avvistamenti è sempre la stessa.

Al momento, tuttavia, il parco più amato dagli anconetani dovrebbe restare aperto: "Non mi pare in questo momento una buona idea chiudere la Cittadella visto che non ci sono stati altri avvistamenti all’interno dell’area parco.

Restiamo vigili e cerchiamo di capire come evolve la situazione.

Se la Regione non dovesse rispondere in tempi rapidi e con misure realmente efficaci allora prenderemo noi in mano la faccenda con altri provvedimenti. È mia intenzione, inoltre, sentire anche gli esperti dell’Ispra sul tema dell’approccio agli ungulati".

A sollecitare la risposta di Zinni è stata la consigliera del Pd Federica Fiordelmondo che ha ricordato come gli avvistamenti dei cinghiali al parco san Costanzo stiano aumentando anche di giorno, praticamente quasi tutte le mattine.