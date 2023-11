Cinghiali attraversano la strada e provocano un incidente: centauro a Torrette

Ancona, 8 novembre 2023 – I cinghiali attraversano la strada, centauro cade sulla strada per Portonovo. Trasportato in codice di media gravità a Torrette. È accaduto stamattina, quando un uomo di 40 anni, in sella alla propria moto, si è visto attraversare la strada da una famigliola di ungulati.

I cinghiali ad Ancona

È riuscito ad evitarli quasi tutti, ma l’ultimo l’ha centrato e ucciso. I cinghiali avrebbero attraversato lungo la provinciale del Conero, all’altezza della rotonda in direzione mare. L’impatto con l’animale non è stato così tanto lieve, anche se il motociclista – alla vista di quel branco di esemplari – aveva iniziato a frenare. Sul posto la polizia locale, l'automedica del 118 e un mezzo della Croce Gialla di Ancona.