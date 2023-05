Cinghiali avvistati vicino al parco Silvestri Due lupi lungo la Statale nei pressi di Effetto luce

Con grande sorpresa, e paura, dei residenti, l’altra sera sono stati avvistati due cinghiali in pieno centro storico, nei pressi del parco Silvestri di Osimo. Sono stai visti distintamente muoversi tra la vegetazione per poi attraversare la strada in un momento in cui, fortunatamente, non passava nessun automobilista. L’appello a fare attenzione qualora venissero scorti un’altra volta è stato lanciato anche tramite i social, oltre che alla Polizia municipale. Denunciata anche la presenza di due lupi nei pressi della ditta Effetto luce lungo la statale che da Castelfidardo congiunge la periferia di Loreto. Tre esemplari giravano indisturbati pochi giorni fa vicino al centro della città della fisarmonica nei pressi della scuola delle Fornaci e dell’area camper, e sono stati ripresi con il telefonino da due ragazzi in macchina. Tantissima la paura da parte di coloro che, impietriti, non hanno potuto far altro che constatare la loro presenza chiudendosi all’interno dell’abitacolo per evitare contatti con gli animali.