Cinghiali in Borgo, Pariano chiede provvedimenti al Sindaco

Ancora cinghiali che pascolano in pieno giorno in zona borgo: allarmati i residenti. Sul nodo incalza anche il consigliere di opposizione Pino Pariano: "Da mesi il territorio comunale è interessato da un fenomeno che sta causando grandi disagi alla popolazione: cinghiali di tutte le dimensioni, vagano incontrollati per le vie cittadine. L’amministrazione comunale la finisca con questa politica dello scaricabile. Si assuma una volta ogni tanto le sue responsabilità dando risposte concrete ai cittadini. Basta con questo uso e costume di alzare le spalle dinanzi ai problemi. Siamo stanchi di sentirci sempre dire che l’amministrazione non può far nulla. Il problema dei cinghiali è un problema serio e i problemi, quando si vogliono risolvere, la soluzione la si trova. Meno chiacchiere e più fatti. Vista la situazione di paura e disagio e senza contare i pericoli a cui vanno incontro gli automobilisti che si vedono sbucare gli animali all’improvviso lungo le strade, chiedo al sindaco di prendere tutti gli opportuni provvedimenti a tutela della cittadinanza e dell’incolumità pubblica".