Cingolani, il "pararigori": "Ho solo aiutato la squadra"

"Vogliamo centrare un altro piccolo obiettivo". Mister Claudio Labriola l’aveva detto alla vigilia e i suoi ragazzi sono riusciti a centrarlo: l’Osimana ha conquistato mercoledì l’accesso alla semifinale della Coppa Italia di Eccellenza (i giallorossi sfideranno l’Urbania, andata il 30 ottobre in trasferta, ritorno il 13 novembre a Osimo). Faticando e rischiando in quella lotteria dei rigori che al Giovanni Paolo II premia la squadra campione in carica. Ai biancorossi la strada è stata sbarrata da un super Diego Cingolani, il portiere arrivato quest’anno in giallorosso che para ben tre rigori. Decisivo poi il penalty segnato da Fermani. "Non mi era mai capitato di arrivare alla lotteria dei rigori, è stato sicuramente bello e divertente, perché è sempre difficile parare tre rigori - racconta Cingolani, classe 2002 -. Ma soprattutto è stato bello aver aiutato la squadra a passare il turno, dopo una partita dove non siamo andati bene contro una squadra forte e motivata". Cingolani, cresciuto nelle giovanili della Recanatese per poi approdare al Valdichienti Ponte e successivamente alla Sangiustese Vp, ha dato una grossa mano ai compagni. Ma anche amici, come lo è il compagno di reparto, Edoardo Santarelli. "Con Edo siamo molto uniti, abbiamo creato subito un rapporto bellissimo ma ero sicuro di questo perché ci conosciamo ormai da tanto tempo. Sia dentro che fuori dal campo. Abbiamo giocato insieme a Recanati e poi grazie a delle amicizie in comune capita spesso di uscire insieme. Ero sicuro che saremmo riusciti a creare da subito quel rapporto che tra portieri è fondamentale, ma che non è scontato avere. Prima che due compagni siamo due amici e questo aiuta tutti e due. Se gioca lui io sono contento per lui, se gioco io lui è contento per me. Questo ti dà anche una tranquillità e serenità che poi ti porti in campo. Sai che il primo tifoso è il tuo compagno di reparto e questo è tanta roba". Complimenti gli arrivano anche da mister Claudio Labriola. "Sono contento per Diego (Cingolani, ndr) che, al di là dei rigori parati, è un ragazzo che si impegna sempre". Adesso per l’Osimana è già campionato. Domani al Diana seconda partita casalinga, contro i Portuali (ore 15:30).