Cinquanta "cinquantenni" si ritrovano per una cena

In cinquanta per festeggiare i cinquant’anni di quegli studenti, adulti di oggi, nati nel 1975 e compagni, allora, sui banchi della scuola media Montessori di Castelferretti. Venerdì sera, in un emozionante tuffo tra i ricordi, la comitiva si è ritrovata a cena al ristorante Altrove. L’organizzazione è partita mesi fa, tra messaggi, ricerche di contatti e voglia di ritrovarsi. A coordinarla William Montali. Il risultato finale una serata speciale. "Per alcuni era la prima occasione di rivedersi dopo decenni, per altri un modo per rafforzare legami rimasti nel tempo – spiegano –. Ma per tutti è stato come ritrovarsi in una grande famiglia, con radici comuni nei banchi della scuola media, nelle aule della Montessori, nelle gite, nei diari, nei temi e nelle risate di allora". Non sono mancati momenti di racconto: ciascuno ha condiviso qualcosa del proprio cammino, tra scelte, professioni, trasferimenti, famiglie, passioni. C’è chi vive ancora a Castelferretti, chi si è spostato per lavoro, chi ha viaggiato, chi ha costruito nuove storie, ma tutti con la stessa voglia di riconoscersi in quel passato comune, così semplice e genuino. Ad accompagnare l’iniziativa anche vecchie fotografie, album scolastici, aneddoti e battute che hanno riportato tutti indietro nel tempo, come se quegli anni non fossero mai davvero passati. Un precedente incontro, infatti, era avvenuto per i quarant’anni dei classe ‘75. Tra i momenti più significativi, in chiusura, l’impegno di non aspettare altri dieci anni per rivedersi, magari costruendo un appuntamento annuale per mantenere viva questa rete di amicizie. Perché, parola di uno dei partecipanti, "quando condividi l’inizio della vita con qualcuno, non smetti mai davvero di far parte della sua storia".

Giacomo Giampieri