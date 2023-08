Cinquant'anni d'amore: Auguri a Terenzio e Palma a Santa Maria Nuova

Cinquant’anni di matrimonio e 62 di amore. Terenzio Palanca e Palma Marinelli stasera festeggiano la loro lunga vita insieme nella piazza centrale del loro paese con parenti, amici e ospiti d’eccezione.

"Ci siamo conosciuti – racconta Terenzio Palanca, personaggio conosciutissimo in paese e non solo per essere stato il barista dei piranha, il vespista ‘folle’ e l’organizzatore del grande raduno dei carri funebri - a casa di mia zia a Collina di Santa Maria Nuova, io avevo 13 anni e lei 12 e da quella volta non ci siamo mai separati. Oggi festeggiamo un traguardo eccezionale, stupendo con le persone che ci hanno accompagnato e che ci vogliono bene".

Il primo bacio? "Come non ricordarlo? Eravamo in strada". Stasera, in piazza Magagnini, la festa (su invito) con ospiti come Frate Mago, al secolo Gianfranco Priori.

Una festa per la comunità con la cena a cura della pasta fresca rosticceria del centro del paese. A Terenzio e Palma, vanno i complimenti per il grande traguardo e gli auguri della redazione del Carlino.

Sara Ferreri