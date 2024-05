Cinque giorni per salvare una famiglia dallo sfratto

Tra appena 5 giorni scatterà lo sfratto per una famiglia italiana con due bimbi di 5 e 7 anni, nonostante abbiano versato, seppur in ritardo tutte le mensilità di affitto arretrate. Dovrebbero lasciare l’immobile per via di spese legali di qualche centinaia di euro che non sarebbero state versate. A sostenere la famiglia nell’opporre resistenza allo sfratto c’è l’associazione Asia Usb che il 17 maggio sara à "presidiare l’abitazione e garantire il riconoscimento dei diritti usurpati". "Avviso del tempo di rilascio dell’immobile, dietro questa formula asettica- evidenzia Marco Bini, referente Asia Usb della provincia – c’è il dramma di una famiglia di cittadini italiani con due bambini piccoli, residente ad Ancona, che rischia di rimanere senza casa. Non una storia come le altre: il Covid ha ridotto a brandelli l’attività economica che garantiva il sostentamento familiare, qualche rata di canone di locazione non pagata, la citazione e lo sfratto. Sembrerebbe a prima vista una storia come, purtroppo, tante altre in tempi di crisi, ma così non è perché, con fatica e tanti sacrifici, gli inquilini sono riusciti a racimolare i soldi e hanno saldato tutto il debito, compresa la refusione delle spese legali sostenute dal proprietario dell’immobile. Ma l’’avvocato della controparte ha eccepito, nell’udienza che avrebbe dovuto porre fine alla vicenda, il mancato pagamento di quota parte delle spese legali. Quota parte, non tutte, si badi. Risultato: sfratto convalidato, immobile da rilasciare entro il 17 maggio e la famiglia che rischia di dover abbandonare l’immobile in cui vive. Da un esame della documentazione in possesso della famiglia – aggiunge Bini - risulterebbe non solo il pagamento integrale dei canoni di locazione arretrati e delle spese legali, ma che le stesse sono state inspiegabilmente richieste dalla controparte e corrisposte due volte. Una storia che fa infuriare per il senso di ingiustizia che trasuda. Speculazione senza fine, non solo sull’affitto di un immobile, che peraltro presenta criticità evidenti segnalate dagli inquilini ma non risolte dalla proprietà, ma che straborda nell’ignominia quando i debiti vengono saldati e gli oneri accessori corrisposti. Questo profondo senso di ingiustizia che ci attanaglia ci spinge a stare a fianco della famiglia nella sua lotta per vedere riconosciuti i propri diritti. Rimettiamo ai nostri legali ogni valutazione che sarà approfondita nelle opportune sedi. Per ora, constatiamo – conclude - il fallimento dello stato di diritto".

Sara Ferreri