Cinque giovani denunciati per spaccio

Droga tra i giovani la polizia ne denuncia cinque per detenzione ai fini dello spaccio. E’ emerso durante i controlli degli ultimi giorni, finalizzati a contrastare l’utilizzo di sostanze stupefacenti. Le persone denunciate hanno tra i 20 e i 30 anni, sono stati trovati con la droga nelle zone del centro storico, agli Archi, al Piano e in zona stazione. Due cittadini sono stati trovati alla guida con un tasso alcolico sopra il minimo consentito. Si tratta di un 50enne straniero e un 30enne italiano. Avevano fino al doppio consentito per mettersi alla guida. Ad entrambi patente ritirata.

I controlli della polizia, disposti dal questore Cesare Capocasa (nella foto) e d’intesa con il prefetto Darco Pellos, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine, hanno riguardato anche le zone commerciali. Cinque i posti di blocco predisposti con 40 veicoli controllati. Le persone identificate sono state oltre 60 di cui 15 con precedenti giudiziari. Uno straniero irregolare è stato accompagnato al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Caltanissetta. E’ un marocchino di 30 anni, irregolare sul territorio nazionale, arrivato dalla frontiera di Ventimiglia tre mesi fa e poco dopo arrestato per spaccio. Il questore ha disposto altri sei ordini a lasciare il territorio nazionale, negli ultimi cinque giorni, a cui devono aggiungersi gli ultimi due ordini di allontanamento disposti ieri mattina per un rumeno e un albanese con precedenti.