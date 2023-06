Cinque infrazioni al volante, rischia 10mila euro di multa

Beccata alla guida di un’auto sospesa dalla circolazione, senza patente, revisione e assicurazione: 44enne jesina rischia oltre 10mila euro di multa. È stata fermata in una traversa di via Setificio al volante dagli agenti di polizia locale che le hanno contestato cinque infrazioni. Per cominciare: guida con patente ritirata e al tempo stesso scaduta, vettura priva di assicurazione, di revisione e già sospesa dalla circolazione per mancata revisione in seguito ad un pregresso controllo. La vettura, una Renault Modus, è stata sottoposta a fermo e sequestro. L’entità delle sanzioni si conoscerà dopo il provvedimento del Prefetto Darco Pellos chiamato a decidere sull’importo di almeno una che prevede una multa fino a 8mila euro.

Sempre la polizia locale ha denunciato un extracomunitario di 28 anni per reiterazione di guida senza aver conseguito mai la patente. Il giovane era già stato fermato a novembre scorso ed era stato denunciato anche per guida con patente falsa e contraffatta. Infine, sono stati sanzionati con 400 euro ciascuno due cittadini extracomunitari, uno della Macedonia del Nord e uno della Repubblica Dominicana: guidavano senza aver conseguito la patente italiana obbligatoria quando si è acquista la residenza nel nostro Paese da oltre un anno.