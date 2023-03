Cinque mesi alla ragazza che rubò nell’auto dell’assessore Foresi

Condannata a 5 mesi per il furto nell’auto dell’assessore Stefano Foresi e rifiuta la possibilità di far chiedere al proprio difensore la revoca dei domiciliari dove si trova ora. Vuole cambiare vita la 25enne, osimana, che il 24 novembre scorso avrebbe rubato alcuni oggetti all’interno della vettura dell’assessore comunale. Il veicolo era parcheggiato in corso Carlo Alberto ed era stato un vigile del fuoco ad accorgersi di quello che stava accadendo e a rincorrere la giovane fino a piazzale Loreto, dopo averla vista rubare. Foresi si trovava al Piano perché era in corso un sopralluogo, quella sera, in un condominio, per valutare i danni del terremoto che ha colpito la città il 9 novembre scorso. Per la giovane erano scattate le manette per furto ma dopo la convalida che si era tenuta in tribunale era stata rimessa libera con l’obbligo di firma alla polizia giudiziaria. La giovane doveva presentarsi in questura per osservare il provvedimento del giudice ma di fatto non si è mai presentata così è stata messa ai domiciliari. Ieri, difesa dall’avvocato Nicoletta Cardinali, nel corso della direttissima è arrivata la condanna (procedeva con il rito abbreviato). Il furto aveva riguardato il cellulare di Foresi, un caricabatterie e una custodia con dentro dei documenti.

ma. ver.