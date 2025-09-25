Cinque nuovi impiegati: "Altre 17 assunzioni"

Nei giorni scorsi sono entrati in servizio 5 nuovi dipendenti che vanno a rafforzare la macchina comunale di Osimo che ha bisogno, da tempo, di essere rimpolpata. Sono figure arrivate tramite procedura di mobilità e che la giunta ha incontrato in Sala Vivarini per dare loro il benvenuto, presentare le linee di indirizzo del mandato politico e assicurare massima disponibilità all’ascolto e alla collaborazione, consapevoli che nessuna amministrazione comunale è in grado di raggiungere i propri obiettivi senza il lavoro efficace dei dipendenti dell’ente che si serve.

Dei 5 nuovi arrivi, 3 sono andati a rinforzare l’ufficio tecnico, uno l’anagrafe e uno lo Sportello unico attività produttive (Suap). "Come già deliberato in giunta, la vera svolta nel Piano di fabbisogno di personale 2025-27 arriverà nei prossimi mesi – dice la sindaca Michela Glorio -. Ad ottobre è infatti previsto un concorso pubblico per l’assunzione di 17 nuovi dipendenti in vari settori (amministrativi, tecnici, polizia locale) che a breve verrà pubblicato sui canali istituzionali del Comune".

La giunta comunale poi ha approvato la partecipazione del Comune ad un bando del Ministero dell’Interno del luglio scorso per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza di edifici e territorio per le annualità 2026, 2027 e 2028. La richiesta si deve riferire ad opere pubbliche inserite già nel Documento unico di programmazione e che rientrano nello strumento urbanistico comunale vigente.