Cinque spettacoli a rotazione Ritorna stasera il ’Teatro a gettone’

Il ‘Teatro a gettone’ dell’Accademia56 di Ancona si ripresenta in versione natalizia. Oggi, a partire dalle ore 19, nella sede di via Tombesi andranno in scena cinque spettacoli a rotazione per tutta la serata: cinque spazi scenici tra cui il pubblico si potrà dividere, scegliendo quanti e quali spettacoli vedere. Si possono prenotare le varie repliche al 3927704328 (un gettone 6 €; due gettoni 8 €; tre gettoni 10 €; quattro gettoni 13 €; cinque gettoni 15 €).

Cinque i titoli, dunque. In ‘C’è un bar proprio qui sotto’, di e con Alessandro Filosa, il protagonista racconta il momento in cui subì l’elettroshock. ‘Rette parallele’, diretto da Andrea Ferri e da lui interpretato con Talia Donato, si svolge in una camera d’albergo nell’estate 1973. Robert ed Emma sono in vacanza a Venezia e pianificano una gita a Torcello per l’indomani. ‘Fino all’alba’, tratto dal romanzo ‘Azzurrità’ di Livia Nanni, è diretto da Laura De Carlo e interpretato da Margherita Iacucci ed Emanuele D’Intino. Due amici di vecchia data trascorrono la notte prima del matrimonio di una loro amica a chiacchierare raccontandosi, confessandosi, confrontandosi. Finché all’alba… Il Collettivo Luna Dance Theater propone invece ‘Danke Schoen’ di Simona Ficosecco, lavoro irriverente e ironico che racconta attraverso il linguaggio del teatro danza l’urgenza di apparire, di mostrarsi alla vista dello spettatore.

Uno specchio della nostra società: il superficiale, l’effimero che si trasformano in un rifugio della solitudine. Luca Tazzari e Federico Maugeri firmano ‘Un tipo di blu: mio cugino è il diavolo’, con Stefano Mereu e Michele Scipioni. Robert Johnson, perso in questo mondo, incontra il cugino Giacomo, che lo porterà in un viaggio poco ultraterreno a rivedere le stelle e a dare una direzione alla sua vita. Boschi, cimiteri, case, campagna: sono i luoghi attraversati da due personaggi spinti, in fondo, dal blues che li circonda. Durante la serata si potrà mangiare e bere grazie al bistrot Do’ Vizi.

Raimondo Montesi