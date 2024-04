Cinquecento candidati per 24 posti da consigliere

C’è un esercito di candidati pronto per le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno a Osimo. Andranno depositate tra venerdì 10 e sabato 11 a mezzogiorno maggio. Le liste dovrebbero essere 22 ma non è ancora certo. Ognuna può contenere fino a 24 nomi che mirano a sedere negli scranni del consiglio comunale (15 alla maggioranza e 9 alla minoranza) andando in tal caso a formare un "esercito" di circa 500 aspiranti. Il candidato sindaco di Liste civiche Osimo, Fratelli d’Italia, Udc e Noi moderati Francesco Pirani è forte dell’appoggio di tre Liste civiche storiche, cioè Patto Sociale, Su la testa e Osimo democratica e solidale (guidata da Stefano Gatto, ex sindaco di Offagna) e quella con il simbolo di FdI. Appena ufficializzata anche quella dell’Udc che scende in campo con una propria e il nome del leader Dino Latini ("Lista Latini-Udc-Liste civiche). Ce ne dovrebbero essere poi una sua personale (la sesta), quella con il simbolo di Noi moderati e un’altra "Forza Osimo-centrodestra unito". Tra le fila candidato l’ex sindaco Stefano Simoncini assieme agli altri storici delle liste civiche tra cui Monica Bordoni. Poi c’è Sandro Antonelli, sostenuto da sei liste civiche: Osimo al centro, Rinasci Osimo, Progetto Osimo e Osimo futura (le due di Achille Ginnetti), Civitas Civici-Azione (elaborata da Giancarlo Mengoni) e Osimo libera (della coordinatrice di Forza Italia Monica Santoni e del consigliere comunale della Lega Alberto Alessandrini, anche lui ex candidato a sindaco, partiti che corrono senza simboli propri). Candidato con lui un ex candidato sindaco Achille Ginnetti, mentre lo sostiene senza presentarsi l’altra ex candidata sindaco alla scorsa tornata Maria Grazia Mariani. Michela Glorio, assessora uscente, è la candidata a sindaco del centrosinistra con otto liste: Pd, Energia nuova, Movimento 5 stelle, Ecologia e Futuro, Popolari per Osimo, OsiAmo, Uniti per Glorio e Michela Glorio sindaco (sua personale). Al suo fianco l’attuale primo cittadino Simone Pugnaloni e l’ex candidata a sindaco (attuale vice) Paola Andreoni, il presidente del consiglio comunale Giorgio Campanari, gli assessori Pellegrini e Cardinali, il capogruppo dem Diego Gallina Fiorini, Fabio Marchetti, i consiglieri comunali Canapa, Flamini, Maggiori e Pierini, il segretario Pirani e vice segretaria del Pd Osimo Casigliani. Glorio presenterà le sue liste insieme sabato prossimo al mercato delle Erbe.

Silvia Santini