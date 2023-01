Cinquecento in piazza per chiedere la pace

Grande colpo d’occhio ieri in centro, erano oltre 500 tra bambini genitori e non solo in piazza Federico II, per il tradizionale appuntamento con il lancio dei palloncini della Giornata della Pace. A un anno a distanza, causa Covid, la manifestazione è tornata a fare il pieno, complice anche una bella mattina di sole. "Bambine e bambini sono i nostri ambasciatori di Pace – ha detto megafono in mano, il sindaco Lorenzo Fiordelmondo prima del lancio – ed è in momenti come questo che si costruisce una vera cultura della Pace". In piazza a distribuire dolci ai bambini c’erano pure alcune "Befane", fra loro anche l’assessora alla partecipazione Loretta Fabrizi (foto) che con grande empatia ha intrattenuto bambini di ogni età. Ridotto a soli 200 il numero di palloncini gonfiati e lanciati in cielo. "Per motivi ecologici – ha aggiunto Mostafa Drissi, coordinatore della Consulta per la Pace che insieme ad Avis organizza la giornata – abbiamo diminuito i palloncini, stiamo lavorando ad una alternativa". E il pensiero è andato subito alle guerre in corso: "C’è la bella notizia – ha aggiunto Mostafa Drissi - della possibilità di un cessate il fuoco in Ucraina, speriamo possa diventare una tregua duratura". Simbolico e festoso anche il corteo con la banda cittadina e le ginnaste delle società Fantasy, Libertas e Uisp con le loro evoluzioni e nastri. È stato l’omaggio ad una delle opere realizzate da Bansky a Borodyanka, nella regione di Kyev in Ucraina, e che ritrae una ginnasta mentre danza con il nastro, ai piedi di un palazzo sventrato dalle bombe. Nel pomeriggio a Palazzo dei Convegni la professoressa Paola Ballesi, già docente di Etica a Brera e all’Accademia di Belle Arti di Macerata, ha parlato di "Profezie di Pace".

Sara Ferreri