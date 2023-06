Cinzia Nicolini ancora alla guida dell’Ancri

Si è svolta a Sirolo l’assemblea per la elezione del presidente della sezione Ancri di Ancona che rimarrà in carica per i successivi quattro anni. E’ stata rieletta Cinzia Nicolini già presidente della sezione nei quattro anni trascorsi. Sarà affiancata dal consiglio composto dall’Ufficiale Andrea Ariola che assumerà le funzioni di vice presidente, dall’Ufficiale Romeo Negromonti che assumerà la funzione di segretario, dal Commendatore Giuliana Bufarini e dai Cavalieri Corrado Conti e Massimo Iavarone. L’Associazione Nazionale Insigniti dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana (ANCRI) è un sodalizio di natura apartitica.