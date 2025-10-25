Il Bologna dei sorrisi

Gianmarco Marchini
Il Bologna dei sorrisi
Ancona
Cinzia Nitti alla guida della Medicina Interna
25 ott 2025
REDAZIONE ANCONA
Cinzia Nitti alla guida della Medicina Interna

La dottoressa Cinzia Nitti è la nuova direttrice dell’unità operativa di Medicina Interna, d’Urgenza e Subintensiva dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche. Si chiude per lei un percorso iniziato nel lontano settembre del 2002 quando il reparto in questione è stato formato dall’allora primario, il dottor Aldo Salvi. Negli ultimi tre anni la dottoressa Nitti ha ricoperto il ruolo di Facente Funzione della stessa unità operativa; nel settembre scorso l’AOUM ha promosso il concorso che la dottoressa Nitti si è aggiudicata e dalla scorsa settimana è arrivata la nomina ufficiale.

Originaria della Puglia, Cinzia Nitti, 64 anni, è praticamente anconetana d’adozione visto il suo percorso professionale complessivo partito dalla laurea in Medicina e Chirurgia conseguita nell’allora Università degli Studi di Ancona, oggi Università Politecnica delle Marche. Un atto d’amore verso un’azienda ospedaliera, un reparto e una filosofia di lavoro che mette il paziente, i suoi parenti e i colleghi al centro di tutto, con l’obiettivo costante di una umanizzazione delle cure: "Questa nomina è la conclusione di un percorso virtuoso andato avanti negli anni – spiega la dottoressa Cinzia Nitti – l’idea di poter portare avanti un progetto costruito dal dottor Salvi. Per questo non scompaginerò nulla di quanto fatto sin qui. La vicinanza e la cura del paziente fragile restano i cardini della mia visione di lavoro. La gestione del paziente critico è una missione che include anche il rapporto con le famiglie, i parenti più stretti, ma anche con i colleghi delle altre strutture operative con cui il mio reparto collabora quotidianamente".

