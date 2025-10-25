Cinzia Nitti alla guida della Medicina Interna

La dottoressa Cinzia Nitti è la nuova direttrice dell’unità operativa di Medicina Interna, d’Urgenza e Subintensiva dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche. Si chiude per lei un percorso iniziato nel lontano settembre del 2002 quando il reparto in questione è stato formato dall’allora primario, il dottor Aldo Salvi. Negli ultimi tre anni la dottoressa Nitti ha ricoperto il ruolo di Facente Funzione della stessa unità operativa; nel settembre scorso l’AOUM ha promosso il concorso che la dottoressa Nitti si è aggiudicata e dalla scorsa settimana è arrivata la nomina ufficiale.

Originaria della Puglia, Cinzia Nitti, 64 anni, è praticamente anconetana d’adozione visto il suo percorso professionale complessivo partito dalla laurea in Medicina e Chirurgia conseguita nell’allora Università degli Studi di Ancona, oggi Università Politecnica delle Marche. Un atto d’amore verso un’azienda ospedaliera, un reparto e una filosofia di lavoro che mette il paziente, i suoi parenti e i colleghi al centro di tutto, con l’obiettivo costante di una umanizzazione delle cure: "Questa nomina è la conclusione di un percorso virtuoso andato avanti negli anni – spiega la dottoressa Cinzia Nitti – l’idea di poter portare avanti un progetto costruito dal dottor Salvi. Per questo non scompaginerò nulla di quanto fatto sin qui. La vicinanza e la cura del paziente fragile restano i cardini della mia visione di lavoro. La gestione del paziente critico è una missione che include anche il rapporto con le famiglie, i parenti più stretti, ma anche con i colleghi delle altre strutture operative con cui il mio reparto collabora quotidianamente".