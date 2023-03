Ciotti è il guru che "salterà" con lui

Il riminese Giulio Ciotti è il nuovo allenatore di Gianmarco Tamberi. Nato nel 1976, ex altista con un personale di 2.31, Ciotti è il responsabile tecnico salti della nazionale italiana. Seguirà Tamberi da vicino per la parte tecnica, affiancandolo negli allenamenti ad Ancona tre o quattro volte alla settimana, quando sarà necessario, mentre il preparatore atletico, il falconarese Michele Palloni, e tutto lo staff sanitario sono stati confermati. "Ho preso la decisione di affidarmi a Giulio Ciotti dopo mesi di allenamenti insieme – ha spiegato Gianmarco Tamberi –. Con lui c’è stata subito sintonia, cercavo una persona che avesse le mie stesse idee, che avesse studiato il mio salto negli anni. Giulio s’è sempre informato molto per capire il mio salto, anche interfacciandosi con mio padre, e questa cosa venuta fuori, negli ultimi mesi". Giulio Ciotti è stato sei volte campione italiano tra il 1999 e il 2006 (tre volte all’aperto e tre indoor) e ha vinto l’argento ai Giochi del Mediterraneo nel 2001. Il suo primato di 2.31 lo ha stabilito all’aperto nel 2006 a Viersen ed eguagliato nel 2009 a Formia: la misura lo posiziona al terzo posto assoluto nelle liste italiane di sempre della specialità.