Cipolletti e polizia locale, certi amori non finiscono

"Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano", canterebbe Antonello Venditti. Volessimo utilizzare la frase per ricondurla alla politica falconarese, dopo "ritornano" dovremmo aggiungere "in Comando". Quel Comando che attende Romolo Cipolletti quale nuovo assessore alla Polizia locale e alla Polizia amministrativa. Come abbondantemente anticipato dal Carlino, la nomina è arrivata giovedì, dopo la firma del decreto del sindaco Stefania Signorini che gli ha ceduto il testimone, ed è stata resa pubblica ieri. Un lungo viaggio nella Municipale di allora, per Cipolletti, fino a dirigerne, oggi, l’assessorato di riferimento. È entrato nel Corpo da agente quando appena 23enne e, nel corso della carriera professionale, si è decorato fino ai gradi di comandante. È stato anche dirigente e, fuori da Falconara, ha diretto la Polizia municipale di Montemarciano. "Ringrazio il sindaco Signorini per la fiducia accordatami – le prime parole – porterò avanti il nuovo incarico con impegno costante, volto alla soluzione dei problemi del territorio, come ho sempre fatto. A guidarmi sarà il forte legame con il territorio, in cui ho sempre vissuto. Proseguirò sulla linea politica dettata del sindaco, consapevole che potrò contare sulla collaborazione del corpo di Polizia locale, guidato dal comandante Luciano Loccioni. Il Comando ha già ottenuto importati risultati e ringrazio il comandante e il personale a nome mio personale e di tutta l’amministrazione. Un ringraziamento particolare va anche a Raimondo Baia, che mi ha preceduto". Dal giugno 2024, dopo le dimissioni dell’ex assessore in quota Falconara 2028, era stato il sindaco ad assorbire la delega, oggi conferita al rappresentante di Falconara in Movimento, già in Giunta guidando i settori Viabilità, Manutenzioni e Decoro. Cipolletti è stato eletto per la prima volta nel 2013 con Fim (simbolo depositato da lui stesso) nella legislatura Goffredo Brandoni-bis e confermato nel 2018 nel Signorini-uno. Già capogruppo della civica e presidente della Commissione Sicurezza, è assessore dal 2019. Ora una nuova-vecchia avventura. "In questi anni il corpo della Polizia locale ha affrontato nuove sfide e un passo importante è stato l’attivazione della nuova sala operativa, legata al sistema di videosorveglianza che ha rafforzato e renderà più efficace l’azione di presidio. Sono certa che l’assessore Cipolletti riuscirà a portare avanti questo percorso intrapreso nel migliore dei modi", il commento del sindaco.

Giacomo Giampieri