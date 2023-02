Circo contemporaneo e pantomima con Luca Barboni e Mirco Bruzzesi

Domenica in famiglia al Teatro Pergolesi di Jesi. Oggi (ore 17) va in scena uno spettacolo di circo contemporaneo e pantomima per bambini dai tre anni in su. ‘Legami’, di e con Simon Luca Barboni e Mirco Bruzzesi, è la proposta dell’Abile Teatro, compagnia marchigiana molto conosciuta per i suoi spettacoli teatrali e di strada ‘muti, tutt’altro che silenziosi’, orientati alle discipline circensi e ai giochi di prestigio.

Il racconto che si vuole portare in scena gioca sull’ambivalenza del titolo, cioè la coesistenza di due modi di guardare al legame, da un lato il legame affettive, dall’altra la limitazione alla libertà individuale. Protagonisti sono due gemelli. Entrambi sono alla ricerca di una fioritura personale, solo che per uno crescere significa spezzare il legame che li unisce e seguire la propria strada come individuo, mentre per l’altro significa restare uniti di fronte alla complessità e alle prove della vita. Quando uno dei gemelli decide di partire per un viaggio e l’altro non può fare più niente per fermarlo, la sola opzione che gli resta è partire con lui.

L’inizio del viaggio è l’inizio dello spettacolo. Il linguaggio usato per raccontare il viaggio è quello del nuovo circo, attraverso una ricerca fatta sulle possibilità delle corde di canapa. Lo spettacolo fa affidamento al mimo e alla clownerie, sfruttando il sempreverde conflitto tra il Clown Bianco e l’Augusto.