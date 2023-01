"CircoL’Azione", il Melograno con ‘La Stanza della Fantasia’

Pronti a entrare nella ‘Stanza della fantasia’? Allora l’appuntamento è al Teatro Panettone di Ancona, dove oggi (ore 17.45) nell’ambito della rassegna ‘CircoL’Azione - Storie Fantastiche’ la compagnia Nuovo Melograno presenta ‘La Stanza Della Fantasia_Dedicato a Gianni Rodari’, spettacolo adatto a tutti, dagli 8 anni in su.

Scritto, diretto e interpretato da Cristian Strambolini e Daniele Vocino, lo spettacolo racconta di Nino e Amedeo, due fratelli ormai trentenni che nella soffitta polverosa e piena di ricordi della loro casa di famiglia si ritrovano ad allestire uno spettacolo per fare una sorpresa a loro nonno, che è in ospedale in via di guarigione e tornerà a casa a breve.

Tra una prova e l’altra, i due riscopriranno tutti gli oggetti della loro infanzia, ricreando la magia delle favole con le quali sono cresciuti.

In occasione del centesimo anniversario dalla nascita di Rodari, trasformando le parole in vita, questo lavoro porta in scena le sue favole dinamiche, i suoi racconti variopinti, le sue intramontabili storie e i suoi bizzarri personaggi. Una rappresentazione in cui la favola è protagonista e sa parlare a tutte le età con giocosa ironia e con squarci di magia. Biglietti € 10 (ridotto € 8) www.vivaticket.com e www.amatmarche.netbiglietterie.