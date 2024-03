Circolo Arci:: "Consegnati tutti i documenti"

Il Circolo Arci di Scapezzano risponde all’Amministrazione: "Minacce? Non sappiamo a cosa si riferisca". Dopo la chiusura, annunciata sul profilo social del Circolo, il Comune era intervenuto per spiegare le motivazioni: "Se le ha ricevute, non possiamo fare altro che esprimere solidarietà – il comunicato del Circolo -. La richiesta di condono per un abuso edilizio apertamente dichiarato 30 anni fa e realizzato dai cittadini di Scapezzano nel dopoguerra, per tornare a riunirsi e a socializzare, non era una sorpresa per nessuno. Chi avrebbe dovuto "gridare" cosa? Una pratica aperta da 27 anni comporta una "scoperta" di abuso? Vero invece che, a fronte delle richieste pervenute al circolo nel 1994 e nel 1996 da parte del Comune, i rappresentanti di allora dell’associazione non diedero seguito. Il Comune avrebbe dovuto assegnare (per legge e non per concessione liberale) un termine perentorio di 3 mesi per completare i depositi istruttori. Questo, in prima battuta, non è stato fatto né in passato né il 26 gennaio 2024 quando il responsabile dell’area tecnica comunale ci comunicava i motivi ostativi dell’accoglimento della vecchia richiesta di condono edilizio. In data 5 febbraio 2024 abbiamo provveduto a depositare ben 5 dei sette documenti richiesti dall’Amministrazione, solo due documenti mancavano: uno di questi è stato depositato via pec venerdì pomeriggio 22 marzo. L’ultimo documento (accatastamento) verrà depositata entro lo scadere dei tre mesi assegnati come per legge".