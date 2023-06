Circolo Cremonini nel degrado "Sporcizia, erbacce e fioriere rotte"

Per l’ex circolo sportivo Cremonini sarà un’altra estate all’insegna del degrado. L’erba alta ricopre il campo da tennis centrale in terra battuta, lo stesso dove Adriano Panatta l’8 agosto 1971 fu il primo italiano a vincere un torneo Apt. Un degrado che va avanti ormai da otto anni, ma lo scorso dicembre, il punto di svolta sembrava vicino con la pubblicazione di un bando per l’assegnazione che, a causa di pratiche burocratiche, ma anche per via del ritiro di alcune cordate che avevano ritenuto troppo stringenti alcune clausole, si è concluso dopo sei mesi in un nulla di fatto. L’auspicio per gli esercenti di quel tratto di lungomare era che si potessero vedere già in questa stagione i risultati del tanto agognato recupero dell’area, per gran parte ricoperta dall’erba alta. "Sporcizia, erbacce, fioriere rotte, degrado e abbandono a due passi da quella che dovrebbe essere la spiaggia più ’in’ delle Marche,nei pressi della Rotonda – spiega Margherita Angeletti, consigliere comunale di opposizione –; sta iniziando un’altra estate e questo non è senz’altro un elegante biglietto da visita per i turisti ma neanche una bella visione per noi residenti". Ma l’ex circolo sportivo Cremonini non è l’unico impianto della città che dovrà ancora attendere per un recupero: c’è anche l’ex centro ‘Le Dune’, su cui aveva inizialmente messo gli occhi la X Zona Fiv, partecipando ad un bando con un progetto ambizioso che però ora è stato messo in stand by e si dovrà ancora attendere, affrontando un’altra stagione estiva con gli impianti sportivo che boccheggiano nonostante i tanti risultati raggiunti dagli sportivi locali. Riflettori accesi anche sulle piscine, spesso aperte a singhiozzo per via di problematiche dovute alla vetustà degli impianti e spesso sovraffollate perché insufficienti per dare una risposta adeguata sia alle richieste della città che alle tante provenienti dall’hinterland.