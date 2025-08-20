Circolo Fano, secondo "Memorial Gino Pianosi"

Due finali, due storie diverse ma ugualmente avvincenti sui campi del Circolo Tennis Fano per il "2° Memorial Gino Pianosi". Il torneo open ha regalato emozioni contrastanti con la conferma della favorita nei pronostici della vigilia nel femminile e la clamorosa sorpresa nel maschile, non solo per il nome del vincitore, inatteso, ma per il modo in cui il successo è avvenuto, in una finale praticamente senza storia dall’inizio alla fine contro un avversario meglio classificato.

Nel singolare femminile tutto secondo copione con Cristina Pescucci, prima testa di serie e 2.4 di classifica, che ha rispettato il suo ruolo battendo Elena Omiccioli, numero due del seeding e 2.5. Un match controllato dall’inizio alla fine dalla tennista favorita anche in base alla classifica con un netto 7-5 6-2. La prima frazione ha visto qualche resistenza della Omiccioli, capace di restare in scia fino al 5-5, ma nel momento decisivo è emersa l’esperienza della Pescucci. Nel secondo set nessuna storia: break immediato e controllo totale per il 6-2 che ha consegnato il titolo alla favorita.

Completamente diverso il copione della finale maschile, dove Martinez Mateo Nicolas ha scritto una pagina da ricordare. L’argentino, seconda testa di serie e 2.3 di ranking, ha dominato contro Gabriele Maria Noce, numero uno del tabellone e meglio classificato, categoria 2.1. Un 6-3 6-0 che racconta di una prestazione maiuscola del sudamericano, capace di annullare il gioco del favorito. Dopo aver vinto il primo set strappando il servizio nel momento giusto, Martinez ha messo in scena una lezione di tennis nel secondo parziale. Noce non è mai riuscito a entrare in partita, schiacciato dall’intensità dell’argentino che ha chiuso con un perentorio 6-0.