Circolo privato trasformato in bar: sanzioni

La Polizia locale irrompe in un circolo privato trasformato senza permesso in un pubblico esercizio: al suo interno circa 15 stranieri intenti a consumare alcolici, seppure alcuni già in stato di ubriachezza. Come non bastasse, l’attività proponeva musica ad alto volume.

Insomma, una sfilza di violazioni della legge che hanno portato all’avvio delle pratiche di polizia amministrativa per far cessare l’attività abusiva e, in un secondo momento, anche alla segnalazione all’autorità giudiziaria competente per la somministrazione di alcol a soggetti manifestamente ubriachi.

È una delle operazioni compiute dagli agenti falconaresi, guidati dal comandante Luciano Loccioni, ed effettuate nel corso di specifici controlli nell’ultimo weekend.

Il circolo citato in precedenza è stato sanzionato anche per la vendita di alcolici dopo le 22, in palese violazione del Regolamento di Polizia urbana, e il titolare è stato denunciato. Nell’ambito degli stessi accertamenti, gli operatori hanno passato al setaccio pure i locali della spiaggia, dove gli uomini del Comando di Palazzo Bianchi hanno controllato il rispetto dell’ordinanza sugli intrattenimenti danzanti: dal 29 maggio scorso gli chalet falconaresi possono fare musica in riva al mare fino alle 2 di notte, in deroga ai limiti di emissioni sonore previste, solo nelle serate di mercoledì, giovedì, venerdì e sabato, mentre nel resto della settimana la musica va spenta a mezzanotte e mezza e deve restare entro i livelli di legge.

Nella settimana di Ferragosto (dal 14 al 20 agosto) la musica fino alle 2 sarà consentita tutti i giorni, mentre dal 21 agosto al 30 settembre torneranno le regole in vigore attualmente. Proprio per verificare le posizioni dei locali che avevano in programma intrattenimenti danzanti gli agenti della Polizia locale hanno fatto un sopralluogo lungo il litorale nella tarda serata e nella notte di sabato scorso, 8 luglio.

In spiaggia sono state identificate dieci persone, tra cui molti minorenni. Il pattugliamento era partito nella prima serata dello stesso sabato, quando sono entrate in servizio tre pattuglie per un totale di quattro agenti, in parte in abiti civili e due ufficiali in servizio fino a notte inoltrata. Oltre alla spiaggia sono state controllate le persone che circolavano nella zona della stazione con particolare attenzione all’abuso di alcolici e allo spaccio di stupefacenti.

Al termine della serata sono state elevate sanzioni ad un cittadino gambiano per possesso personale di una modica quantità di hashish mentre è stato sanzionato un locale etnico per la vendita di bevande alcoliche dopo le 22.

