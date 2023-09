Circondati dai baby bulli per aver il resto della pizza: la polizia locale li identifica

Ragazzini circondati in piazza di un gruppo di bulli per avere il resto della pizza e gli spiccioli, arriva la polizia locale di Castelbellino che li identifica e redarguisce. È avvenuto nei giorni scorsi dopo la denuncia tramite Il Carlino di una mamma che abita a Pianello. Episodi sempre avvenuti in piazza della Vittoria da parte di ragazzini i 15, 16 anni che avrebbero circondato ragazzini più piccoli per avere gli spiccioli.