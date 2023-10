Circuito museale: aperture straordinarie per le varie esposizioni

Aperture straordinarie per i luoghi del Circuito Museale di Senigallia per il ponte di fine ottobre nelle giornate di martedì e mercoledì con orari d’ingresso dalle 15 alle 20 per tutte le mostre presenti a Palazzetto Baviera e Palazzo del Duca. Ultimi giorni per visitare Senigallia di Paolo Ventura: fino a mercoledì 1 novembre sarà presente a Palazzo del Duca la mostra del fotografo milanese interamente dedicata alla città della Rotonda a Mare in un progetto site-specific dove gli scorci, i palazzi e le vie senigalliesi diventano luogo di sperimentazione dell’artista che mescola fotografia, pittura grafica e giochi prospettici secondo la sua personale visione. A Palazzo del Duca è possibile visitare anche il Realismo Magico di Mario Giacomelli, la permanente del fotografo senigalliese più noto a livello internazionale in cui poter scoprire paesaggi, terre e ritratti in un percorso incredibile fra vita e arte. Il Palazzetto Baviera si arricchisce di due nuove esposizioni: Mail Art Day e Maria Spes Bartoli Prima Fotografa. E dal 3 al 5 novembre al Foro Annonario torna il Chocolate Festival, una struttura al coperto che ospiterà i maestri cioccolatieri pronti a presentare le loro squisitezze sulla spiaggia di velluto.