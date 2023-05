Ciriachini d’oro e commozione "Un premio agli eroi normali"

di Raimondo Montesi

Quella di ieri è stata una giornata speciale per due anconetane: Filomena Felcini Fiore, storica patronessa del Salesi, e Francesca Rossi, grande scienziata. A loro è andato il massimo riconoscimento cittadino, l’attestato di benemerenza con medaglia d’oro. Ma lo è stata anche per una terza persona: Valeria Mancinelli. La sindaca ha partecipato alla sua decima cerimonia di consegna dei ‘Ciriachini’. L’ultima. Dopo due mandati, per lei si chiude un ciclo, e lo stesso vale per Ancona. Anche per questo, forse, la prima cittadina non ha nascosto la sua commozione. Ma anche la scienza, per un attimo, ha ceduto al ‘cuore’. E’ accaduto quando Francesca Rossi ha rivelato che tra il pubblico c’era anche suo padre, il quale le ha inculcato quei valori che hanno contribuito a determinarne il successo.

La prima a salire sul palco è stata però Felcini Fiore, attuale ed ex presidente delle Patronesse del Salesi. "Una vita dedicata alla solidarietà e all’impegno" recita la motivazione, che ricorda "i 39 anni spesi con dedizione in favore del prossimo, dei piccoli ospiti del Salesi e delle loro famiglie, con attenzione e grande umanità". Mancinelli la accoglie dichiarando che la conosce da trent’anni e spiega ai presenti che "ha fatto molto di più di quello che sta scritto nella motivazione. Ma per accordi presi con lei non dirò altro". La sindaca parla di "eroi normali", riferendosi a lei e a suo marito. La ‘super patronessa’ si schermisce. Lei, la modestia in persona, donna di molti fatti e poche parole (soprattutto se troppo retoriche) si limita a dire che "questo Ciriachino va diviso in tre. Metà va alle Patronesse, un quarto a mio marito e un quarto lo tengo per me". Applausi si levano dalla folla di piazza Cavour.

Poi sul palco sale Francesca Rossi. "Scienziata di livello mondiale – si legge nella motivazione – Presidente dell’Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI). Per i temi dell’etica ed intelligenza artificiale è il riferimento di IBM. A questa scienziata è affidato uno dei temi cruciali del futuro dell’umanità". Mancinelli confessa che non conosceva l’illustre concittadina, ma che quando l’assessore Ida Simonella le illustrò il suo ‘profilo’ non ebbe dubbi nel decidere di premiarla. Rossi ringrazia per "questo riconoscimento speciale", aggiungendo che "significa due cose. Una è che posso dare un contributo alla mia città anche da lontano. Diciotto anni fa sono andata a studiare informatica a Pisa. Poi sono stata a Padova e New York. Ma i legami con il luogo dove sei nata e cresciuta non si perdono. L’altra cosa è che mi fa piacere l’apertura della città ai temi di cui mi occupo, come gli aspetti etici della tecnologia, che ha limiti e rischi, ed è utile solo se contribuisce al progresso dell’umanità".