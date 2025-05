Ciriachini, Guerini si emoziona. Il sindaco: "Edizione ben riuscita"

La timida pioggia dal sapore estivo non ha spaventato la cerimonia per la consegna delle Civiche Benemerenze 2025 in piazza della Repubblica. Il meteo, alla fine, ha retto, con le prime gocce cadute proprio alla fine della lunga (troppo, oltre due ore) premiazione, con più di cento attestati. In ogni caso la degna chiusura della Fiera di San Ciriaco, la più fortunata proprio sotto il profilo meteo degli ultimi decenni, premiata da un buon risultato di presenze. Il sindaco, Daniele Silvetti, ha tergiversato sulla cifra finale della fiera, nonostante sia stato pungolato dal presentatore, Maurizio Socci, a confermare il risultato dei 100mila.

"L’importante è che la festa sia ben riuscita e che Ancona sia stata i grado di mettere in pratica quello scatto di accoglienza in più che chiedevamo – ha detto Silvetti davanti a un pubblico stimato sotto le mille persone, compresi i premiati e tutte le istituzioni civili e militari –. La consegna delle benemerenze unita ai valori religiosi della giornata dedicata al santo patrono, espressi stamattina (ieri, ndr.) in occasione della Santa Messa al Duomo, rappresentano i cardini di Ancona. Abbiamo scelto piazza della Repubblica per i Ciriachini perché la volevamo restituire alla città, agli anconetani che lo volevano, e adesso con i lavori che presto partiranno compiremo un passo ulteriore. Abbiamo ricevuto oltre 100 proposte per le civiche benemerenze dagli anconetani, un bel segnale. Il Ciriachino d’Oro a Guerini? Sì, rivendico questa scelta, al di là delle vittorie sportive lui si è messo in gioco per servire una causa come la gloriosa storia del calcio ad Ancona".

Paradossale che Vincenzo Guerini, la parte bella della storia attuale del calcio anconetano, abbia ricevuto il massimo riconoscimento cittadino nel giorno in cui anche a livello sportivo l’Ancona è naufragata ad Avezzano, perdendo 4-0 e dicendo addio ai playoff di serie D: "Non so davvero cosa dire, sono onorato e spero di essere degno di questo premio – ha detto l’indimenticabile mister della cavalcata del 1992 alla serie A e oggi Presidente Onorario dell’Ancona –. Sono nato in un paesino di 2mila abitanti 72 anni fa e mi hanno premiato in un capoluogo di centomila. Ringrazio la città e i ‘ragazzi del ‘92’, da Gaspari a Cannarozzo e tutti gli altri. Non dimenticherò mai un’immagine di quel tempo: ogni balcone aveva una bandiera dell’Ancona. MI chiedete se resto? Dipende anche da questo signore che mi ha voluto" si riferisce a Silvetti nel siparietto finale.

Tornando alla cerimonia impossibile ricordare tutti i premiati, ma sicuramente i momenti più toccanti sono stati quelli per la premiazione di Fernanda Santorsola, per l’ex dipendente Gianluca Amazio, la Medaglia d’Argento alla memoria a Umberto Grati, gli attestati per tutte le forze dell’ordine e soprattutto per i vigili del fuoco, per il personale del 118 Ancona, e poi i medici Braccioni, Carbonari, Trignani, Guerrieri, i riconoscimenti ai grandi ristoranti della città, Sardella, Carotti, Villa Romana, le associazioni nel sociale e tanti altri.