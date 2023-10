Cirillo, premio come attore e regista dall’Associazione dei critici di teatro

Dopo il successo con il debutto al teatro delle Muse con Ferdinando (ultima replica oggi), ieri Arturo Cirillo ha vissuto un’altra giornata da ricordare: ha vinto come attore e regista il Premio dell’Associazione Nazionale dei Critici di Teatro per la Stagione 2023 che segnala ogni anno gli spettacoli, i personaggi, le iniziative, di particolare importanza registrate nella stagione precedente. "Ringrazio l’Associazione per questo premio – dice Cirillo – e ringrazio i miei produttori, in particolare Marche Teatro, con il direttore Velia Papa, Marta Morico, Beatrice Giongo, Alessandro Gaggiotti, Serena Martarelli e tutto lo staff che con grande professionalità e cura mi stanno accompagnando in questi anni nel realizzare i miei progetti e anche i co-produttori degli spettacoli della Stagione 2023 (Cyrano de Bergerac e Il gioco del panino) che sono Teatro di Napoli-Teatro Nazionale, Teatro Nazionale di Genova, ERT Emilia Romagna Teatro e il Festival Trend". I premi saranno consegnati ai vincitori il 20 novembre al Teatro Gobetti di Torino. Il premio cade in una stagione molto felice per Cirillo che, come dicevamo, ha debuttato con "Ferdinando" di Annibale Ruccello con cui sarà in tournée fino a gennaio. Poi l’artista partirà per altri quattro mesi di tournée di Cyrano de Bergerac di Rostand, prodotto sempre da Marche Teatro con Teatro di Napoli-Teatro Nazionale, Teatro Nazionale di Genova, ERT Emilia Romagna Teatro.