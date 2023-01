Cisl: "Pensioni da rivalutare e aiuti ai non autosufficienti"

"Rivalutare le pensioni e dare sostegno ai non autosufficienti". La Cisl segnala le difficoltà crescenti degli anziani. "Nel 2022, in provincia sono state erogate 123.464 pensioni – premettono Giuseppe Spernanzoni, della Rls di Macerata e Civitanova, e Anna Maria Foresi, della Rls di Tolentino e Camerino –. L’85 per cento (105.417) sono prestazioni previdenziali, mentre le restanti 18.047 sono assistenziali (pensioni sociali e per invalidi civili). Di queste ultime, 9.612 sono per invalidi civili totali (le indennità di accompagnamento). L’84 per cento delle prestazioni previdenziali sono erogate a ex dipendenti del privato, il resto a ex dipendenti pubblici. L’importo medio mensile lordo di una prestazione previdenziale ammonta in provincia a 1.101 euro, la media regionale e di 1.147 euro. Significativa la differenza tra ex dipendenti privati, che percepiscono in media 936 euro mensili lordi, e quelli pubblici, che ne ricevono 1.963. Emerge con drammatica evidenza il tema della povertà delle persone anziane. Per questo la Fnp, con la Cisl, chiede la rivalutazione delle pensioni contro la fiammata inflazionistica". La legge di bilancio, proseguono, ha stabilito che il tasso di rivalutazione (7,3 per cento) si applichi per il 100 per cento alle pensioni il cui importo arriva fino a 4 volte il minimo (circa 2.100 euro mensili). "In provincia la rivalutazione interessa circa 110mila pensioni. Grazie alla pressione di Cisl e Fnp sul Governo, è però stato approvato anche un emendamento che determina l’incremento, dall’80 all’85 per cento, della percentuale di rivalutazione delle pensioni con importo da 4 a 5 volte il minino, in provincia sono circa 7mila". Il sindacato chiede "una modifica complessiva del sistema, con maggiore flessibilità in uscita dal mercato del lavoro, una pensione di garanzia per i giovani precari e il riconoscimento del lavoro di cura svolto dalle donne, specie nei confronti di anziani e non autosufficienti".