Cistana: "Dobbiamo riscattarci a Brescia. L'ultima stagione pesa ancora"

Il Brescia si prepara alla sfida storica, la trasferta di Lecco che non affronta in campionato da 50 anni. Il settore ospiti del Rigamonti-Ceppi sarà sold out, tanta la voglia di esserci da parte dei sostenitori biancoazzurri che i 450 biglietti messi a disposizione sono apparsi veramente poca cosa. Dopo averlo provato nei giorni scorsi, Daniele Gastaldello medita di passare al 3-5-2. Quasi certo il forfait di capitan Bisoli ancora alle prese con un guaio muscolare. Situazione simile per Ndoj mentre Mangraviti dovrebbe farcela. Continuano ad allenarsi a parte i lungodegenti Jallow, Muca e Van de Looi, Huard e Bertagnoli. In attacco Borrelli è favorito su Moncini. Questa la probabile formazione: Lezzerini; Papetti, Cistana, Mangraviti (Adorni); Dickmann, Fogliata, Paghera (Bjarnason), Bjarnason (Galazzi), Fares; Borrelli, Bianchi. Intanto c’è tensione per le dichiarazioni di Cellino con il presidente biancoazzurro che si è detto disposto a pignorare le azioni della Sampdoria perchè, a suo dire, il patron blucerchiato Andrea Radrizzani non sarebbe puntuale nelle date di pagamento per l’acquisto del Leeds avvenuto nella Primavera del 2017.

Il vice capitano Andrea Cistana, intanto, esterna lo spirito battagliero dei suoi: "Nè io nè i miei compagni ci siamo dimenticati di quello che è successo l’anno scorso. Abbiamo tanta voglia di riscatto e lavoriamo ogni giorno per quello. Siamo partiti bene con il Cosenza, ora vogliamo continuare con questo ritrovato entusiasmo e andiamo a Lecco per ottenere un altro bel risultato".

Cristiano Tognoli