"Città ancora più sicura Telecamere in arrivo"

FALCONARA

E’ stato un anno intenso quello che si è appena chiuso sul fronte dei controlli e della sicurezza a Falconara. Un 2022 con diversi episodi di cronaca che hanno spinto l’amministrazione comunale a prendere provvedimenti. "E’ stato garantito un costante presidio dei centri urbani di Castelferretti e Falconara da parte della polizia locale per tutelare la sicurezza e contrastare fenomeni di degrado urbano come l’abuso di alcolici e stupefacenti, lo spaccio e le aggressioni, l’abbandono di rifiuti e i vandalismi. Nel corso dell’estate sono stati organizzati pattugliamenti mirati in spiaggia – spiega l’assessore alla Polizia locale Raimondo Baia –. E’ stata inoltre incrementata l’attività di polizia stradale con l’obiettivo di ridurre l’incidentalità, monitorare la velocità e la regolarità della sosta, in particolare a tutela dei più deboli quali invalidi e pedoni. L’attività si affianca a quella prevista dal progetto di contrasto alla guida sotto effetto di stupefacenti e alcol in collaborazione con Ancona e Senigallia. Sulla base di un progetto ministeriale è stata inoltre avviata un’attività specifica di contrasto alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti". E c’è un’importante novità. Nel corso del 2022 l’assessorato preposto ha lavorato per attivare, a partire dalla primavera, un sistema di videosorveglianza urbana e di controllo transiti che garantisca performance di alto livello e possa essere sempre implementata adeguata ai bisogni della città. "E’ stata anche avviata e completata la digitalizzazione delle attività del comando per ottimizzare l‘utilizzo delle risorse umane – continua Baia – e, nel corso del 2023, migrare online la gran parte delle procedure. C’è stato inoltre un forte incremento della formazione e dell’adeguamento delle dotazioni operative del personale".