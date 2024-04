Città cantiere, piazza La Marmora completata

Sono da poco terminati i lavori di sistemazione della pavimentazione di Piazza La Marmora. Il costo dell’intervento ammonta complessivamente a 60mila euro. I lavori sono stati eseguiti dalla Ditta "Selvetti Carlo e figli" di Rosora, che si è aggiudicata la gara presentando un ribasso pari al 7,13%. Dopo la sistemazione di: Corso 2 Giugno, Piazza Roma, Via Armellini, Via Gherardi di parte di Via F.lli Bandiera, continua l’opera dell’Amministrazione Comunale finalizzata a recuperare porzioni del Centro Storico da troppo tempo dimenticate e senza manutenzione. Ma sono molti i lavori in corso: sono quasi terminati quelli che riguardano la sistemazione di Porta Mazzini, dove a completare l’intervento sarà il rifacimento della pavimentazione della strada sottostante. Ma proseguono anche i lavori di sistemazione del parcheggio dell’ex Pesa Pubblica, mentre sono in procinto di partire i lavori per risistemare via Pisacane e via Chiostergi. Un importante intervento ha riguardato anche i Giardini della Rocca Roveresca dove ormai da una settimana il monumento può godere di una nuova illuminazione che lo valorizza. Proseguono anche i lavori nelle frazioni della città: a Cesano sono in corso quelli per la realizzazione di un nuovo parcheggio che sarà a servizio del lungomare, ma anche dei residenti.